"...разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в Российской Федерации, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток, включающему в себя федеральные трассы "Россия" (Москва – Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва – Казань)", — говорится в списке поручений, размещенных на сайте Кремля в среду.

Срок исполнения – до 15 июня.

Кроме того, правительству предлагается в срок до 1 июня "с учетом ранее данных поручений представить предложения, касающиеся определения и реализации приоритетных проектов федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием к 2030 году не менее 10 млн человек в год, а также создания благоприятных условий для строительства в кратчайшие сроки объектов туристской инфраструктуры, необходимых для реализации таких проектов".

Также правительству поручено представить предложения о включении в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке строительства крупных круглогодичных аквапарков и детских парков развлечений.