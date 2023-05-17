"По ряду объективных причин XX Фестиваль крапивы и X Международный конкурс-фестиваль "Пестрая Поляна" будут перенесены на 2024 год. О новых датах будет сообщаться дополнительно", — говорится в сообщении.

Фестиваль крапивы было запланировано провести 3 июня. Программа фестиваля традиционно включает крапивные бои, выступление музыкальных коллективов, ярмарку мастеров, мастер-классы по народным ремеслам, выставки и интерактивные мероприятия.

Фестиваль проводится в Крапивне — бывшем уездном центре, связанным с жизнью и творчеством писателя Льва Николаевича Толстого.

X Международный конкурс-фестиваль "Пестрая Поляна" планировалось провести 19-23 августа в Ясной Поляне. Это событие каждые два года собирает на территории музея-заповедника профессиональных мастеров лоскутного шитья из России и стран зарубежья. Основным мероприятием "Пестрой Поляны" является конкурс работ, выполненных в традиционной лоскутной технике. Также в рамках фестиваля проходят выставки, круглые столы, лекции и мастер-классы.