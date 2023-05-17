"В 158-ю годовщину музея вход для посетителей на наши объекты будет совершенно бесплатным", — сказали в пресс-службе.

Кроме этого, 18 мая новгородские музейщики проведут собрание, на котором подведут итоги прошлого года, поговорят о планах на год текущий, а также наградят лучших коллег.

Согласно сведениям пресс-службы, ГМЗ занимает более 71 га, имеет 9 филиалов и около 60 постоянных экспозиций, 133 здания и сооружения, в том числе — 116 памятников архитектуры и искусства. В прошлом году музей посетили более 1,1 млн новгородцев и туристов.

В фондах музея хранятся более 916 тыс. раритетов. Музей располагает лучшей в мире коллекцией средневековых берестяных грамот и других археологических ценностей, интереснейшими коллекциями древнерусских живописи и шитья, декоративно-прикладного и ювелирного искусства, рукописных и старопечатных книг, монет и печатей.