Откроет мероприятие проект "Ландшафтный театр", который подготовит короткие спектакли для показа на открытом воздухе.

Также в рамках фестиваля спектакли представят МХТ имени А.П. Чехова, Владимирский академический областной драматический театр, Рязанский государственный театр драмы, Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова, Севастопольский и Нижегородский театры юного зрителя, "ЦЕХЪ ТЕАТР" и Российский Государственный институт сценических искусств из Санкт-Петербурга, "Театр Мастерских" из Москвы, а также Истринский драматический театр, театр "Чеховская студия" музея-заповедника "Мелихово", мытищинский театр "ФЭСТ", Московский областной театр кукол и другие.

Мероприятие продлится до 28 мая.