"В частной коллекции в Великобритании обнаружены два портрета авторства Рембрандта. Картины датируются 1635 годом. На них запечатлены знакомые художника — пожилая семейная пара из Лейдена. Их удалось найти случайно, во время обычной оценки имущества владельцев. Специалисты подтвердили подлинность полотен", — пишет издание.

Как отмечает журнал, портреты долгое время хранились в семье натурщиков и перемещались между частными коллекциями пока не были выставлены на продажу на аукционе Christie's в 1824 году. Обе картины были приобретены в частную коллекцию и с тех пор не появлялись на публике.

В июне портреты отправятся в турне по Нью-Йорку и Амстердаму, затем с 1 июля будут выставлены на Christie's Classic Week в Лондоне, а 6 июля их отправят на аукцион. Предполагается, что за картины можно будет выручить от 5 до 8 млн фунтов стерлингов (500-800 млн рублей).