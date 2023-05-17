"Посещение лесов на территории парка, в том числе на транспорте, запрещено, закрыты экологические тропы и туристические стоянки", — говорится в сообщении на странице нацпарка в "ВКонтакте".

Запрет введен в связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой. "Он будет действовать до снижения уровня пожарной опасности", — уточняется в сообщении.

Администрация нацпарка напоминает, что за нарушение запрета предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Как сообщалось, новгородские метеорологи прогнозируют на текущую неделю в регионе в целом сухую, жаркую погоду с температурами воздуха около 24 градусов. Областные власти в западных и южных районах области власти ввели чрезвычайный, пятый, класс пожарной опасности. На остальной территории региона пожароопасность сохраняется на уровне четвертого класса.