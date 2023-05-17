Изменения предусматривают расширение площади заповедной зоны нацпарка со 164 тыс. га до 206 тыс. га, при этом будет ослаблен режим в отношении наиболее привлекательного для туристов района курортного поселка Аршан.

Кварталы Аршанского лесничества теперь будут относиться к категории "особо охраняемая зона", в которой разрешен познавательный туризм и проведение экскурсий. Ранее они относились к заповедной зоне, где рекреационная деятельность не допускается, хотя де-факто она осуществляется.

Аршан — наиболее популярный у туристов район нацпарка, расположенный в предгорьях Тункинских Гольцов. В этом месте находятся бальнеологический курорт, многочисленные смотровые площадки, берут начало тропы в горные районы.

В то же время документ не разрешает уменьшать площадь заповедной зоны. Для компенсации выпадающих площадей территория заповедной зоны прирастёт за счет труднодоступных территорий вблизи Хонголдойского Гольца (также относится к Тункинским Гольцам) и вблизи горы Утуликская Подкова (относится к хребту Хамар-Дабан).

Зонирование Тункинского нацпарка привлекает внимание из-за планов "Газпрома" по трассировке газопровода "Сила Сибири-2". В 2021 году сообщалось, что "западный" маршрут поставки газа в Китай может пройти через территорию нацпарка — это единственный способ выйти к обжитым районам Монголии в обход побережья Байкала.

Тогда же власти Тункинского района заявили, что позволят "трубе" пройти через нацпарк только при условии попутной газификации, т.к. закон "Об особо охраняемых природных территориях", под юрисдикцией которого находится весь район, запрещает прокладку каких-либо трубопроводов, если они не связаны с функционированием национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их границах населенных пунктов.