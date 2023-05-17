Участие в фестивале примут 37 театральных коллективов из Владимирской области, Москвы, Иваново, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани.

Одним из самых известных участников фестиваля станет старейший уличный театр России "Странствующие куклы господина Пэжо" с постановкой "Месяцы". Театральный коллектив более 30 лет играет спектакли на улицах городов по всему миру.

Отмечается, что театральные постановки в рамках фестиваля будут представлены в различных жанрах — уличный театр, музыкальный театр, буффонада, драма, театр кукол, цирковое искусство, импровизации и новые формы бытования театра.