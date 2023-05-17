Свои работы на Южном Урале покажут 16 коллективов, в числе которых есть театры из отдаленных регионов — например, из Комсомольска-на-Амуре.

За неделю зрители и жюри увидят шесть спектаклей большой формы и десять — малой по произведениям классиков и современных авторов.

Подарком для зрителей станет спектакль-концерт "Онегин. Лирические отступления" с участием актеров Марины Александровой и Евгения Миронова, а также челябинского симфонического оркестра.

По итогам фестиваля отобранные жюри спектакли покажут в Москве на сцене Театра Наций.

В составе жюри режиссер Марат Гацалов, народная артистка РФ Ольга Остроумова, театральные деятели и критики. Челябинскую область в группе экспертов представляет главный режиссер челябинского Камерного театра Виктория Мещанинова.