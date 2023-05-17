"Было установлено, что администрацией города более восьми лет в реки Кучук и Джемуха сбрасываются неочищенные сточные воды", — говорится в сообщении.

По данным краевой прокуратуры, данные реки участвуют в формировании подземных минеральных вод.

"Для сохранения экологии водных объектов решением суда по исковому заявлению Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры на администрацию Железноводска возложена обязанность исключить сброс неочищенных ливневых сточных вод в Кучук и Джемуху", — отмечает пресс-служба.

В прошлом году прокуратура края добилась запрета сброса сточных вод из городских ливневок в водоемы в охранной зоне Ессентуков. Суд удовлетворил все требования надзорного ведомства к властям города-курорта, в том числе о запрете с 1 января 2024 года сбрасывать сточные воды в реку Бугунта и ручей Капельный.