Так, в археологическом музее-заповеднике отменены запланированные на 20 мая мероприятия "музейной ночи", сообщает областной департамент культуры в среду.

"В Тюменской области действует режим ЧС. Мы заботимся о безопасности посетителей, потому приняли решение отменить вечерние мероприятия "Ночи музеев" на территории музея-заповедника", — говорится в сообщении.

Музей-заповедник находится в двух десятках километрах от Тюмени на берегу озера Андреевское, уникального археологического, этнографического и природного комплекса.

Ранее сообщалось, с 7 мая из-за природных пожаров в регионе введен режим чрезвычайной ситуации, особый противопожарный режим действует до 3 июня.