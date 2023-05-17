После реставрации в Гатчинском дворце 30открываются Дворцовая церковь, Малый церковный переход и новые залы Центрального корпуса: Овальная и Предцерковная комнаты. В крипте Дворцовой церкви начнет работу временная выставка тронных кресел XIX века из коллекции музея-заповедника "Гатчина". Будут представлены кресла, изготовленные к коронации Александра II и Марии Александровны в 1856 году, к коронации Александра III и Марии Федоровны в 1883 году и коронации Николая II и Александры Федоровны в 1896 году.

Храм Святой Живоначальной Троицы — императорская домовая церковь, расположенная в башне Кухонного каре Гатчинского дворца. Это первая культовая постройка Гатчины, которая существовала еще с XVIII века. Сюда при Павле I с Мальты были доставлены святыни Мальтийского ордена.

В середине XIX века при императоре Николае I помещение было изменено кардинально: архитектор Роман Кузьмин обратился к наследию Ренессанса. После перестройки здесь появился большой зал, освещенный шестью высокими окнами. Арочные проемы, декорированные лепниной, колонны искусственного мрамора и ажурная кованая решетка наполнили объем молельного зала светом и воздухом. Кузьмину удалось создать уникальный, не имеющий аналогов в культовом зодчестве, нарядный и светлый храм.

Уникальность Дворцовой церкви состоит еще и в том, что в годы Великой Отечественной войны храм не погиб в пламени пожара. Посетители могут увидеть подлинную декоративную отделку середины ХIХ века.

После революции 1917 года Дворцовая церковь была закрыта. В советское время здесь была размещена библиотека сначала Высшего училища морских инженеров, затем института "Электронстандарт". По инициативе сотрудников музея в 2003 году в Дворцовой церкви вновь стала совершаться литургия.

Главным открытием реставраторов стали живописные изображения херувимов в кессонах купола. Эти картины считались утраченными, но во время расчистки штукатурного слоя советского периода обнаружилось, что под ним, укрытые листами плотной бумаги, сохранились 94 из 120 ликов, исполненных в середине XIX века на картоне. Сейчас они отреставрированы и заняли свое историческое место.

В середине 1790-х годов при перестройке архитектором Винченцо Бренной в Гатчинском дворце появилась искусно стилизованная имитация парковой беседки: расписные трельяжные решетки на сводах оплетены плющом, их окружают гирлянды цветов, стены уютно скруглены. С одной стороны зала за окнами видны настоящие парковые пейзажи, а с другой в простенках им вторят живописные полотна Семена Щедрина. Большое количество золоченой мебели контрастирует с парковой зеленью и создает ощущение роскоши.

Оконные драпировки и обивка кресел выполнены из плотной декоративной ткани в технике "брокатель", воссозданной в 2022 году во Франции. Небольшой по размеру интерьер Овальной комнаты станет одним из самых эффектных среди других Парадных залов.

Предцерковная комната — небольшое светлое помещение, из которого по Чугунной лестнице можно спуститься в Дворцовую церковь. Как и в царское время, стены украшены картинами. Посетители могут увидеть произведения живописи западноевропейских и русских мастеров, в основном, на евангельские темы.