"Государственная Третьяковская галерея ожидает подписанных министерством распорядительных документов, на основании которых икона "Святая Троица" Андрея Рублева, входящая в состав государственной части музейного фонда РФ, будет передана 4 июня 2023 года для богослужений в Храм Христа Спасителя. В настоящее время икона "Святая Троица" находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале галереи.

В Третьяковской галерее отметили, что все музейные предметы, включенные в состав Музейного фонда РФ, "являются неотъемлемой частью культурного наследия народов РФ".

"Икона "Святая Троица" Андрея Рублева закреплена за Государственной Третьяковской галереей на праве оперативного управления, включена в государственную часть Музейного фонда и является собственностью РФ, чьи полномочия собственника реализует Министерство культуры РФ", — добавили в сообщении.

Накануне в Минкультуры РФ сообщили, что икона "Троица" работы Андрей Рублева будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, далее она будет направлена на плановую реставрацию, а после — в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, храниться она будет в специальной капсуле, предусматривающей поддержание температурно-влажностного режима.

При этом в Минкультуры РФ отметили, что икона, являющаяся частью государственного музейного фонда РФ, будет передана Русской Православной Церкви на долгосрочное ответственное хранение.

В понедельник стало известно о том, что образ "Троица" Андрея Рублева будет возвращен Русской православной церкви.

17 июля 2022 года "Троицу" впервые после Октябрьской революции привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе обители 17 и 18 июля.

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат его кисти.