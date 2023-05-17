"С 24 мая 2023 года авиакомпания "Уральские авиалинии" наращивает частоту рейсов в Екатеринбург с 3 до 6 раз в неделю. Рейс имеет продолжение до Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Кроме того, перевозчик с этой же даты увеличит число рейсов из Санкт-Петербурга во Владивосток через Иркутск с одного до трех раз в неделю.

Пресс-служба также сообщает, что на популярных дальневосточных маршрутах из Владивостока в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский "Уральске авиалинии" возобновляют выполнение рейсов с частотой 3 раза в неделю на каждом из направлений.