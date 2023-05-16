"Ежегодно сотрудники ГАУ МО "Центрлесхоз" проводят такие работы для снижения уровня неблагоприятного воздействия на естественную природную среду и предотвращения возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда. При календарном плане в 215 мест отдыха уже отремонтировано 500", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Он добавил, что больше всего мест отдыха отремонтировано в Шатурском (58), Истринском (47), Бородинском (39) и Ступинском (39) лесничествах.

Ведомство отмечает, что также на 30% выполнен план по организации новых таких мест на территории лесничеств — уже установлено 81.

Каждая зона отдыха включает беседку, места для сбора мусора и для разведения костра. Вокруг площадки зоны отдыха создается минерализованная полоса шириной не менее 0,5 м.