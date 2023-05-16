"Ремонт дорог, ведущих к туристическим объектам, позволит полумиллиону жителей и гостей региона комфортно добираться до популярных общественных пространств — музеев, церквей, монастырей и соборов, усадеб. (...) Всего в рамках ремонтного сезона покрытие заменят на 20 региональных дорогах", — приводятся в сообщении слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.

Он отметил, что работы проведут в 12 городских округах, общая протяжённость ремонта составит порядка 70 км.

Так, в Дмитрове отремонтируют улицы Кольцо и Загорскую — центральные дороги города, которые ведут к Дмитровскому кремлю, музеям, церквям и монастырям. В Истре — улицу Советскую в черте города и участок вблизи поселков Пионерский и Чеховский, по которым можно проехать к Ново-Иерусалимскому монастырю. В Королёве покрытие обновят на улицах Калининградской, Тарасовской и Чапаева, по которым можно проехать к дому-музею С.Н. Дурылина и усадьбе К.С. Станиславского.

В Можайске обеспечат проезд к Можайскому кремлю, смотровой площадке, церквям и музеям, отремонтировав улицу Бородинскую. В Подольске работы проведут в поселке Дубровицы, где находится одноименная усадьба и культурно-просветительский центр, в Пушкино — дорогу в деревне Мураново, по которой можно проехать к усадьбе.