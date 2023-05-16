Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, Дюмин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 200-летия Толстого, которое провел во вторник руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.

Губернатор отметил, что правительство Тульской области активно включилось в формирование Плана подготовки юбилея. В регионе ведется постоянная работа по сохранению и популяризации наследия Толстого.

На базе восстановленной яснополянской школы Толстого действует Центр поддержки одаренных детей. Уже шесть лет в регионе проводится театральный фестиваль "Толстой".

Во взаимодействии с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" обновляются толстовские места по всему региону. В селе Крапивна отреставрированы восемь исторических объектов, открыто три новых музея, в том числе единственный в России Музей истории земского самоуправления.

Завершается реставрация Никольского храмового комплекса. Отремонтирована дорога к селу Никольское-Вяземское, где находится родовое имение Толстых. В Музейном квартале в Туле открылся филиал "Ясной Поляны".

В планах на будущее — создание культурно-образовательного центра "Толстой" в корпусе факультета русской филологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого. При этом здание нуждается в комплексном ремонте.

Как отметил Дюмин, реконструкция необходима и Тульскому историко-архитектурному музею, где в свое время располагалась аптека Крафта, которую постоянно посещала семья Толстых.

Требуют внимания и отдаленные филиалы музея "Ясная Поляна". Необходимо выполнить благоустройство территорий, отремонтировать дороги, сделать современную навигацию.

Губернатор предложил включить эти объекты в профильные государственные программы Минкультуры и Минпросвещения России, отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что правительство России направит 500 млн рублей на завершение строительства ряда объектов в Мемориальном и природном заповеднике "Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна". Здесь планируется завершить возведение нового фондохранилища, реставрационных мастерских, фестивального центра и других объектов.

Весь комплекс работ может быть выполнен в 2025 году.

Предполагается, что после завершения реконструкции пропускная способность музейного комплекса увеличится до 300 тыс. человек в год.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.