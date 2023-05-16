"Документ разработан для реализации поручений президента по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Аналогичные федеральные меры поддержки принимались в 2022 году – было выделено по два МРОТ на одного сотрудника. Мера оказалась эффективной: 2,3 тыс. компаний, где работают более 27 тыс. человек, сохранили коллективы и продолжили работать, тем самым сохранив 80% занятости", — цитирует пресс-служба ведомства замминистра Дмитрия Вахрукова.

Постановление предполагает выделение из резервного фонда правительства средств в размере 2,7 млрд рублей, которые получат 3,5 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма. Единовременная выплата составит четыре МРОТ на одного сотрудника.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко считает, что выплата четырех МРОТ на сотрудника при условии сохранения штатной численности – самая востребованная бизнесом мера.

"Принятие этого решения не только сохранит коллективы, но и даст возможность экономического маневра самим предприятиям в достаточно непростой ситуации сезона 2023 года. По итогам прошлого года поддержку, оказанную путем выплаты в размере двух МРОТ на одного сотрудника, получили более 1,7 тыс. субъектов туристической деятельности, — цитирует его пресс-служба.

Как напоминают в министерстве, также федеральные меры поддержки на развитие сферы туризма Крымского полуострова предусмотрены и в рамках нацпроекта по туризму. В этом году в регион направят 536 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры, пляжных территорий, поддержку событийных мероприятий. На текущий момент в Крыму реализуются 5 проектов по строительству гостиниц на 3,5 тыс. номеров по программе льготного кредитования со ставкой 3-5%. Инвесторы вкладывают 23 млрд рублей, создают 2,5 тыс. рабочих мест.

Решение о выделении средств полностью поддержали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Туристическая отрасль Крыма сегодня находится в очень тяжелом положении – места на лето в санаториях и топовых отелях проданы на 50%, в остальных – на 30%. К тому же сегодня существует большая проблема с персоналом, в том числе существенно снизился поток сезонных работников. Туризм в Крыму выступает одним из драйверов экономики полуострова, в текущей ситуации ему безусловно нужна поддержка", — считает президент РСТ Илья Уманский.