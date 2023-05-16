"Для желающих принять участие в мероприятии доступны 5 взрослых дистанций на 3, 8, 20 и 50 км, в том числе командная эстафета 7 по 7 км, а также детский забег. Все вырученные средства пойдут благотворительным фондам Мурманской области, причем при покупке слота участники сами могут определить, кому они хотят оказать поддержку", — сообщили в пресс-службе компании.

Для участников трейда и болельщиков будет организован трансфер из Мурманска, а на территории стартово-финишного городка будут работать лекторий, познавательные квесты и детский клуб, а также зоны питания.

В пресс-службе компании отмечают, что на забеге также будет организован раздельный сбор мусора, а бегуны в стартовых пакетах получат силиконовые многоразовые стаканчики. Для минимизации воздействия на тундру все треки будут проходить по уже имеющимся на ветропарке дорогам.

Кольская ВЭС считается самой мощной в мире ветроэлектростанцией за Полярным кругом — 201 МВт. Ветропарк оснащен 57 турбинами и занимает площадь 257 гектаров. Первая очередь ветропарка на 170 МВт была введена в коммерческую эксплуатацию 1 декабря 2022 года. Ввод второй очереди был запланирован на I квартал 2023 года, с 1 марта установленная мощность Кольской ВЭС достигла 100%.

Основным акционером "ЭЛ5-Энерго" (бывшее "Энел Россия") является ПАО "ЛУКОЙЛ" с долей 56,44%, еще 7,4% владеет UROC Limited, 5,54% — ООО "ППИТ-7". В состав "ЭЛ5-Энерго" входят три газовые электростанции — Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарки в Ростовской и Мурманской областях.