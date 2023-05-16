"16 мая 2023 года к 15:00 воздух прогрелся до плюс 21,1 градуса, что на 0,8 градуса выше предыдущего максимального значения, которое отмечалось в 1977 году", — сообщает Гидрометцентр.

Окончательное значение максимальной температуры воздуха будет известно в 21:00 мск.

Как сообщалось, в понедельник Мурманск побил температурный рекорд 1963 года (плюс 21,8 градуса), воздух прогрелся до плюс 22,4 градуса.

Со среды в Мурманской области прогнозируется постепенное снижение температуры воздуха, дожди и, возможно, гроза.