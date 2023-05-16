"Это решение грузинских властей вызывает обеспокоенность относительно пути вступления Грузии в Европейский союз в части соблюдения решений в области внешней политики, проводимой ЕС, как это предусмотрено в соглашении об ассоциации", — сказал он на брифинге во вторник в Брюсселе.

По словам Стано, Грузия следовала примерно 40% решений ЕС по внешней политике и безопасности, что и так немного, тогда как в этом году этот показатель составил 31%. "Мы сожалеем об этом", — сказал он.

Официальный представитель Борреля добавил, что на этой неделе "специализированное учреждение ООН — Международная организация гражданской авиации — связывалась с грузинскими властями, чтобы обсудить тему безопасности российского авиационного сектора и российских самолетов".