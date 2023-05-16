"В рамках первой поездки, которая прошла с 11 по 15 мая, молодые калининградцы посетили три города-героя — Санкт-Петербург, Волгоград и Москву. В состав делегации входили представители 36 молодежных общественных объединений, патриотических и исторических клубов, военизированных классов и юнармейского движения Калининградской области. Всего 141 человек", — говорится в пресс-релизе.

В этом году акция посвящена Великой Победе. Накануне поездки представители ветеранских организаций региона сказали напутственные слова молодым жителям региона и дали специальные задания, которые ребятам предстояло выполнить в поездке.

В программы поездок были включены посещения памятных мест, музеев, связанных с событиями ВОВ. Участники акции провели митинг с возложением цветов, встретились с патриотическими объединениями и ветеранами военной службы.

В Москве состоялась встреча с Галиной Брок-Бельцовой, штурманом бомбардировщика и последней оставшейся в живых из женского авиационного полка, основанного Мариной Расковой. В Волгограде ребята познакомились с героем России Дмитрием Воробьевым, а в Санкт-Петербурге — с ветераном Великой Отечественной Войны Тарасом Гончаренко.

В 2023 году участниками экскурсионно-образовательных поездок станут около 6 910 жителей области в возрасте от 10 до 35 лет.

"Проект "Мы — россияне" — уникальная возможность познакомиться с историей и культурой страны. Патриотическая акция поможет участникам лучше понять тяжелейший период в нашей истории, сформировать чувство гордости за свой народ и его боевые заслуги. Поездка закончилась, но акция продолжается — ребятам нужно представить выполненные задания, которые им выдали в начале путешествия. Мы соберемся все вместе, чтобы поделиться эмоциями и впечатлениями", — цитирует пресс-служба министра молодежной политики области Анну Мусевич.

Как сообщалось, программа "Мы — россияне" реализуется в Калининградской области с 2007 года. На время пандемии она приостанавливалась.