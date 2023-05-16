"Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение с 16 мая по 31 июля 2023 года запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга. Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих государственный заказ", — говорится в сообщении.

Кроме того, разрешения на использование беспилотников смогут получить представителли СМИ и киноиндустрии.

Также запрет касается передвижения водных мотоциклов на определённых участках. На Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, на Малой Неве — от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке — от Большого Петровского моста до Большой Невки. Гидроциклы запрещены на всем протяжении Кронверкского пролива.

"Решение принято в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 7 по 10 мая было запрещено использование беспилотных воздушных судов, а также водных мотоциклов на части территории города.

Меры принимались в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности во время городских мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, сообщалось, что на территории Петербурга действует бесполетная зона для беспилотников, без согласования с комитетом по транспорту Санкт-Петербурга дронами пользоваться запрещено.

12 мая региональный главк МВД сообщил, что в Петербурге полиция создала подразделение по контролю за беспилотниками. Сотрудники отдела оснащены снайперскими винтовками и уполномочены задерживать владельцев БПЛА.

По данным Росавиации, запреты на полеты беспилотников действуют в 54 регионах России.