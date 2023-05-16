Мероприятие проходило в рамках Всероссийской волонтерской экологической акции "Вода России" нацпроекта "Экология".

Всего участники акции собрали более 80 мешков мусора.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, Кондуки — гордость и достояние региона, уникальный природный объект, который привлекает туристов со всех уголков страны.

"Тульская область активно участвует в акции "Вода России". Такие мероприятия помогают нам привлечь внимание граждан к вопросам сохранения чистоты водных объектов и их берегов", — процитировали Панфилова в пресс-службе.

"Всего за последние два года в Тульской области в уборке мусора на водных объектах приняли участие более 18 тыс. человек. Очищено порядка 200 км береговой полосы. А в рамках Месячника чистоты и благоустройства в Тульской области было убрано 29 берегов водных объектов", — подчеркивается в сообщении.

Особо охраняемая природная территория "Природно-антропогенный рекреационный комплекс "Романцевские горы" ("Кондуки") расположены в 80 км от Тулы и в 230 км от Москвы. Комплекс находится на месте бывшего Ушаковского разреза. Его общая площадь составляет 1289,2 га. На территории находятся 27 озер глубиной от 10 до 79 метров. Выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза представляют собой группу затопленных карьеров. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи), так называемые Романцевские горы.

Ранее сообщалось, что разработана концепция развития туристской территории "Романцевские горы" ("Кондуки") в рамках развития экотуризма. Предварительный объем инвестиций в развитие территории к 2026 году оценивается в 4,39 млрд рублей.