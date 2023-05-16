"Будет разработана система карточек для туристов "Что можно и что нельзя делать", в ней будут написаны самые основные правила поведения путешественников на отдыхе. Эти карточки будут выдаваться сотрудникам иммиграционной службы, чтобы они вкладывали их в загранпаспорта прибывающих иностранцев", — сказал глава отделения министерства на Бали Ангиат Напитупулу.

По его словам, новый метод распространения информации поможет "избежать вербального общения" с туристами.

Как отмечает портал, в настоящее время свод правил находится в процессе разработки.

Ранее губернатор острова Бали Ваян Костер призвал ввести систему квот для иностранных туристов, чтобы отсеивать некультурных и неплатежеспособных путешественников.

С начала 2023 года на Бали участились нарушения культурных норм и миграционного законодательства со стороны иностранных туристов. В основном жалобы поступают на граждан России и Украины. За это время из Индонезии был депортирован 101 иностранец, среди них 27 русских.