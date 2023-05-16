"Самка сайгака родила двойню альбиносов. В новейшей истории популяции сайгаков Северо-Западного Прикаспия это явление зафиксировано впервые. Уникальные кадры удалось сделать фотографу Петру Воротникову", — говорится в пресс-релизе. Со ссылкой на директора заповедника "Чёрные земли" Батаара Убушаева уточняется, что сайгачатам не менее недели, самый опасный период первых дней после рождения, когда сайгачата могут стать добычей для степных хищников, позади.

"И, хотя шансов на дальнейшее выживание у них гораздо меньше, чем у типично окрашенных сородичей, будем надеяться, что им удастся выжить в этом полном опасностей мире дикой природы", — цитирует пресс-служба Убушаева.

Такие редчайшие случаи, как появление двойни сайгаков-альбиносов фиксируются учёными заповедника, которые стараются отслеживать дальнейшую судьбу необычных животных. По калмыцким поверьям, сайгачата-альбиносы — особенные, помеченные Цаган Аавой — белым старцем, хозяином степи и всех животных.

По данным министерства, сайгак входит в число приоритетных объектов животного мира национального проекта "Экология". В 2021 году утверждена стратегия сохранения сайгака в России. Численность вида на территории страны превышает 15 тысяч особей.