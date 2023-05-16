"Традиционно лидерами по посещаемости остаются Музей Мирового океана — 64,6 тыс. посетителей против 42,8 тыс. в прошлом году, Национальный парк "Куршская коса" — 46,9 тыс. посетителей и Калининградский зоопарк — 38,7 тыс. человек", — написал Ермак в своем телеграм-канале.

По его словам, Кафедральный собор Калининграда посетили 21,4 тыс. человек, что превышает показатель прошлого года (17,3 тыс. человек). Туристы также посещали Калининградский областной историко-художественный музей, объекты и экспозиции которого в этом году приняли 14,9 тыс. человек, что на 2,9 тыс. больше, чем в период майских каникул в прошлом году.

Министр добавил, что интерактивный выставочный зал "Янтарная палата" и смотровую площадку Приморского карьера Янтарного комбината праздники посетило 8,6 тыс. человек. Это немногим больше, чем на майские выходные в 2022 году и меньше, чем было в 2021 году — 10,3 тыс. человек. Музей янтаря в Калининграде посетило 11,9 тыс. человек или на 3,7 тыс. больше, чем в прошлом году.

"Офисы Туристского информационного центра Калининградской области посетили 1135 человек. Больше всего посетителей, по традиции, было из Москвы — 600 человек, Санкт-Петербурга — 128, Екатеринбурга -28. Также были туристы из Нижнего Новгорода, Самары и Перми. Портрет туриста почти не претерпел изменений. Средний возраст — 41 год, средний доход — 99 тыс. руб., соотношение мужчин и женщин — 45% и 55%", — отметил Ермак.

Ранее сообщалось, что на майские праздники Калининградскую область посетило 64 тыс. человек, что на 12,5% больше, чем к прошлому году — 57 тыс. гостей.