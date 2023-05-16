"Этот фестиваль будет носить международный характер. Мне кажется любопытным озвучить, что в фестивале примут участие не только коллективы Алтайского края, но и из международных — безусловно, Казахстан, причем несколько коллективов, а также участники из Китая и Таиланда", — сказала она.

Безрукова отметила, что фестиваль национальных культур будет проводиться в третий раз. "Мы его проводим раз в два года, он кочующий, и вот в этом году он заезжает в город Славгород", — добавила она.

В фестивале примут также участие коллективы из Бурятии, Республики Алтай, Красноярского края и Кемеровской области.

В рамках фестиваля будут концертные программы, образовательная часть и мастер-классы.

По информации краевого министерства культуры, международный фестиваль "Перекресток культур" соберет более 400 участников. Ими станут мастера, представители центров традиционной народной культуры, этнокультурных объединений, творческие коллективы.

Помимо традиционных мероприятий — выставок, мастер-классов, концертных программ, впервые будут организованы новые площадки. В их числе площадка гармонистов с участием представителей Сибирского федерального округа, площадка казачьей культуры, этнодискотека и площадка "Гастро-джем".

Кроме этого, организаторы подготовят спортивно-игровую площадку "Играй, Алтай", на которой жителей и гостей познакомят с традиционными русскими играми — лапта и городки.

Еще одним значимым мероприятием станут выездные концерты участников фестиваля в села Славгородского района, что даст возможность жителям познакомиться с национальным колоритом народов, проживающих в Алтайском крае.

По традиции за время работы фестиваля мастерами будет создан арт-объект, отражающий суть фестиваля и призванный служить напоминанием о мероприятии.

В Алтайском районе также традиционно проводят фестиваль "Алтайские плетенки". В Солонешенском районе в селе Топольное проводится фестиваль "Троица", в этом году он пройдет 4 июня.

"Народные фестивали — это одно из интереснейших направлений, которое очень нравится туристам, которые дают очень интересные импульсы для развития местным коллективам и организаторам культурных событий", — отметила министр.