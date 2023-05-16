"Юбилейная акция будет несколько отличаться от предыдущих в силу причин, которые всем, думаю, понятны. Она сохраняет свой международный статус, в этом году к нам присоединятся друзья из Индии, Вьетнама и Мьянмы, которые вместе с другими участниками пройдут квесты и уберут мусор в Кронштадтском районе", — сказал он.

По словам заместителя председателя Всероссийского общества охраны природы по Петербургу Натальи Калягиной, главной темой акции стал природный туризм.

Ему же будет посвящен массовый экологический квест "Природный туризм — путешествие по миру", для которого подготовили 23 тематические станции с заданиями. Каждая будет посвящена отдельному виду экотуризма, представленному в Петербурге и России: пешему, конному, рыболовному, подводному, сельскому и другим.

"Мы хотим войти в Книгу рекордов России как самый массовый экоквест, надеемся, что у нас это получится", — сказала Калягина.

Кроме того, запланированы флэшмоб, мастер-классы, квизы и концертная программа. Акция завершится запуском воздушных змеев, которыми заменили вредные для окружающей среды воздушные шары и фонарики.

Команды по 20 человек регистрируют через группу "Чистого берега" в соцсети "ВКонтакте", для них организуют трансфер. Желающие могут присоединиться к акции и без регистрации и помочь убрать побережье. В 2022 году порядка 900 человек за день собрали около 2,5 тонн отходов и более тонны вторсырья, уточнили в Смольном.

Международная экологическая акция "Чистый берег" впервые состоялась в 2014 году в рамках года Финского залива.