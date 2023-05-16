"В столице открыт прием заявок на гранты для компаний и индивидуальных предпринимателей, организующих конференции, конгрессы, научные форумы и деловые встречи для бизнеса и молодежи в 2023 году. Их будут принимать в письменном виде не позднее чем за две недели до мероприятия. Благодаря поддержке можно будет компенсировать часть затрат на аренду помещений и оборудования для мероприятий, которые пройдут с 29 мая по 1 ноября", — говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, размер гранта на конкретное событие будет зависеть от количества его участников и выполнения дополнительных критериев, но не превысит 10 млн рублей.

Так, на организацию форумов и конгрессов с аудиторией свыше тысячи человек выделят до 10 млн рублей, до 7 млн рублей — от 500 до 999 участников, до 5 млн рублей — от 250 до 499 слушателей и не более 3 млн рублей — от 100 посетителей.

Одно из условий оказания поддержки — минимум 40% участников должны проживать в гостиницах города. Продолжительность деловой программы также влияет на величину компенсации. Она должна длиться от двух дней и дольше.

Как уточнили в комитете, рассмотрение заявок на гранты займет 8 рабочих дней. Грант перечисляется после предоставления отчетных документов в срок не более 15 дней с момента завершения события.

Кроме того, грантовую поддержку в этом году получат и туроператоры, привлекающие в столицу путешественников старше 55 лет. Прием заявок начнется летом. Минимальный размер компенсации – тысяча рублей на человека. Сумма будет варьироваться в зависимости от продолжительности тура (от двух ночей), качества гостиницы (не менее трех звезд) и состава программы.