"Минкультуры России подтверждает, что икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублева будет выставлена 4 июня 2023 года, на православный праздник Троицы, в Храме Христа Спасителя. Далее ей предстоит плановый процесс реставрации, после чего она будет перемещена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры", — сообщили журналистам в ведомстве.

При этом в Минкультуры РФ отметили, что икона, являющаяся частью государственного музейного фонда РФ, будет передана Русской Православной Церкви на долгосрочное ответственное хранение.

"Процессы перемещения объекта культурного наследия федерального значения будут сопровождаться экспертами, в строгом соответствии с требованиями безопасности и сохранности. Хранение иконы будет осуществляться в специальной капсуле, предусматривающей поддержание температурно-влажностного режима", — добавили в министерстве.

В понедельник стало известно о том, что образ "Троица" Андрея Рублева будет возвращен Русской православной церкви. "В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В.В. Путиным принято решение о возвращении Русской Православной Церкви чудотворной иконы "Троица", написанной преподобным Андреем Рублевым", — сообщил в понедельник сайт РПЦ.

17 июля 2022 года "Троицу" впервые после Октябрьской революции привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе обители 17 и 18 июля.

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат его кисти.