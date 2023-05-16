"Сегодня подписан приказ ГУЛХ, который продлевает ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах огневых работ. Меры принимаются для обеспечения пожарной безопасности в лесах", — говорится в сообщении.

Ограничение продлено до 6 июня на территории большинства районов. При этом в шести северных районах (Большеуковском, Тарском, Знаменском, Седельниковском, Тевризском и Усть-Ишимском) оно будет действовать на два дня дольше, до 8 июня.

Ранее ограничение на посещение лесов вводилось до 16 мая (на севере — до 18 мая).

Отмечается, что накануне лесхозы обнаружили и потушили четыре пожара в Тюкалинском, Крутинском и Большеуковском районах.

Особый противопожарный режим в регионе установлен с 25 апреля по 25 июня для 26 муниципальных районов и Омска. В северных районах он продлится до 28 июня. 8 мая в связи с природными пожарами в области ввели режим ЧС, при этом в 11 северных районах до особого распоряжения запретили все виды охоты.