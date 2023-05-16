Наиболее значительный прирост бронирований зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (в 2,3 раза) и на Ближнем Востоке (в 1,4 раза). В Европе и Африке подъем составил соответственно 40% и 36%, в Латинской и Северной Америке — 21% и 14% соответственно.

Согласно результатам опроса 4,7 тыс. путешественников в 11 странах, 79% из них планируют поездку этим летом, говорится также в сообщении IATA.

Около 85% сказали, что сбои во время путешествия в пиковый сезон не должны быть сюрпризом. При этом 80% считают решенными проблемы, связанные с пандемией, и ожидают спокойной поездки.

"Ожидания относительно пика северного летнего туристического сезона в этом году высокие. Для многих это будет их первое путешествие после пандемии, — отмечает старший вице-президент IATA по безопасности Ник Карин. — Хотя можно ожидать некоторых сбоев, очевидно, что проблемы с вводом в эксплуатацию, с которыми столкнулись некоторые ключевые аэропорты в 2022 году, будут решены".

IATA представляет 300 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 83% глобальных авиаперевозок.