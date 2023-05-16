"Количество туристов за первые три месяца текущего года составило 672,284 тыс. человек, что на 27,1% больше аналогичного периода прошлого года", — уточнили в министерстве.

По итогам 2021 и 2022 года Самарская область вошла в топ-10 национального туристического рейтинга. В 2022 году турпоток на территории Самарской области составил 2,564 млн человек, что стало абсолютным рекордом — рост 49,9% к показателям 2021 года.

Самарская земля привлекает гостей не только природными красотами, но и памятниками архитектуры, культурными событиями. Среди них — "Студвесна", "Сам.Фест", "ВолгаФест", "iВолга", Грушинский фестиваль.

Туристический поток в Самарскую область увеличивается ежегодно. По данным регионального правительства, в доковидном 2019 году регион посетили 1,4 млн человек.

Сообщалось, что в прошлом году в регионе было создано министерство туризма Самарской области (ранее департамент туризма являлся структурой регионального министерства культуры — ИФ).