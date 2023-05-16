"С привлечением инвесторов в этом году планируется создание придорожных зон отдыха для туристов. А в скором времени начнется и масштабная модернизация всесезонного курорта "Армхи". Это позволит улучшить качество услуг и привлечь больше гостей", — сказал Калиматов.

Глава Ингушетии назвал создание благоприятной экологической обстановки и развитие туристической инфраструктуры важным шагом на пути к привлечению большего числа туристов в регион.

"В прошлом году туристический поток в Ингушетию составил более 105 тыс. человек, что является отличным результатом. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развивать туристическую инфраструктуру, создавать новые маршруты и привлекать инвесторов", — добавил Калиматов.

По его данным, в 2022 г. в Ростуризме был зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает и горы, и равнины. А Роспатентом был зарегистрирован слоган "Ингушетия — родина башен". Собственный туристический бренд представляет собой стилизованное изображение ингушской башни.

В 2023 году за счет привлеченных средств федерального бюджета в размере 184,5 млн рублей планируется создание модульных некапитальных средств размещения, развитие инфраструктуры туризма, создание электронных путеводителей по туристским маршрутам и реализация проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.