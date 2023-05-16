В преддверии праздника в области с 16 мая стартует масштабный проект "PRO МУЗЕЙ", который направлен на расширение сфер взаимодействия музеев с посетителями — особенно молодежью. Для этого во всех ведущих рязанских вузах будут открыты презентационные площадки, в работе которых будут задействованы ресурсы всех государственных музеев региона, включая федеральный — Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

"В Международный день музеев, который отмечается 18 мая, эти учреждения культуры можно будет посетить бесплатно. В рамках акции в Рязанской области запланировано свыше 100 мероприятий, включающих концерты, творческие встречи, экскурсии, квесты и мастер-классы, выставки", — отмечает пресс-служба.

Также в поддержку Международного дня музеев 20 мая в регионе пройдет Всероссийская акция "Ночь музеев", в Год педагога и наставника ее тема — "История и истории". В ней примут участие 28 государственных и муниципальных музеев Рязанской области. Вечерние мероприятия начнутся с 18:00. В программе — экскурсии, мастер-классы, пленэры, презентации новых выставочных проектов, спектакли и концертные программы, лектории и кинопоказы под открытым небом и многое другое.