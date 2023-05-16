"На территории КЧР будет реализован пилотный проект по разработке единых стандартов оказания медицинской помощи туристам, которые приезжают на Северный Кавказ. До 1 июня будет создана специальная межведомственная рабочая группа", — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Глава региона пояснил, что соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам недавнего заседания правкомиссии по развитию СКФО.

Между тем, на сайте кабмина РФ уточняется, что в состав рабочей группы, которая займется разработкой единых стандартов, войдут в том числе представители Минздрава, Минэкономразвития, МЧС, руководства Карачаево-Черкесии, а также управляющей компании "Архыз".