"По информации туроператоров, туристы все чаще, отправляясь на море, выбирают размещение в горах. Это связано с тем, что летом на курортах горного кластера отдыхать дешевле, чем на побережье. Некоторые выбирают комбинированные туры – несколько дней живут в горах, потом спускаются к морю", — говорится в сообщении.

По данным РСТ, на курорты Красная Поляна и Роза Хутор людей привлекает не только желание немного сэкономить, но и немноголюдность, горный воздух, множество вариантов активного отдыха. В горах можно походить по пешеходным тропам, покататься на канатной дороге, на велосипеде, испытать себя на экстремальных аттракционах высотного SkyPark.

"Как отмечают в компании Coral Travel, туристам поднадоел бездеятельный пляжный отдых, им хочется чего-то более интересного и активного. Горные курорты как раз и предлагают такой вариант. Кроме того, после пандемии многие обнаружили, что размещение в отеле в спокойном месте вдали от многолюдных пляжей может быть спокойнее и комфортнее", — добавили в РСТ.

Чаще всего туристы летом выбирают размещение в отелях горных курортов, предлагающих ежедневные трансферы на пляжи Сочи.

"Такая услуга есть, например, в отеле "Роза Спрингс Medical & Spa" 4*. Отель, который располагается на высоте 1100 метров над уровнем моря, возит туристов на собственный оборудованный пляж в районе Олимпийского парка. Популярны также гостиницы "Грейс Олимпия" 3* и "Грейс Калипсо" 4*, которые тоже предлагают бесплатный трансфер на оборудованный пляж. Подобные услуги предлагают и многие отели на курорте Красная Поляна», — говорится в сообщении.

Как отмечают в РСТ, туроператоры берут блоки мест в отелях горного кластера, что позволяет предлагать туристам пакеты, включающие перевозку, размещение, трансфер и экскурсии по более привлекательным ценам, чем если покупать все отдельно.

Краснодарский край, по данным туроператоров, — самое популярное место и летнего, и зимнего отдыха россиян. Лидером по турпотоку в регионе является Сочи. В 2022 году город принял рекордные 7,2 млн туристов.