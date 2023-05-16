"Работы по организации туристической инфраструктуры планируется закончить к концу ноября 2024 года", — говорится в сообщении.

Ранее компания "Экспедиция-тур" начала строительство туристско-рекреационного комплекса на острове Завьялова, который включает в себя гостиничный комплекс, зоны отдыха, трассы для проведения треккинговых и эколого-туристических маршрутов. Когда объект будет введен в эксплуатацию, остров смогут посещать не менее тысячи туристов за сезон.

Один из руководителей проекта Игорь Донцов отметил, что значительный объем работ был выполнен летом 2022 года. Прошлым летом на острове проходила подготовка промышленных площадок для строительства, выравнивалась поверхность, проводились берегоукрепляющие мероприятия.

В этом году на остров прибыли строительные материалы, техника и топливо, необходимые для строительства здания входной группы площадью около 2 тыс. кв. метров.

Трутнев отметил, что развитие туризма на острове Завьялова — сложный и уникальный проект. По его словам, создание туристического кластера на острове, до которого плыть 50 км, мужественное решение.

"Я разговаривал с инвестором еще год назад. Я спросил, уверен ли он, что люди приедут, а он ответил, что на 1,5 года уже расписана очередь желающих. Осенью следующего года проект запустится. Надо будет приехать и убедиться, что так и состоялось. Очень хотелось бы, чтобы такие проекты были успешными. Потому что этот пример послужит стимулом для того, чтобы в туризм вкладывались и другие инвесторы", — отметил Трутнев.

Как сообщалось, на остров Завьялова площадью 40 тыс. га с 2018 года переселили две партии овцебыков из Якутии. Всего привезли около 50 особей, которые прижились на новом месте и дают потомство. Кроме того, с 2020 года на острове восстанавливают популяцию снежных баранов, которые исчезли там в 70-х годах прошлого века.