"Авиакомпании Georgian Airways было выдано необходимое разрешение на выполнение прямых рейсов между Россией и Грузией. Перевозчик начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси с 20 мая с частотой 7 раз в неделю", — говорится в сообщении.

На сайте авиакомпании пока нет возможности забронировать прямой перелет.

Авиационные власти Грузии 15 мая выдали разрешение на выполнение полетов в страну российской авиакомпании "Азимут", первый рейс состоится 19 мая.

10 мая Владимир Путин в среду своим указом отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии.