"В 2023 году Тульская область вошла в пилотную программу министерства просвещения РФ по возведению некапитальных модульных жилых корпусов. Уже в этом году в оздоровительном лагере им. Саши Чекалина откроется три новых жилых корпуса по 56 мест каждый", — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства региона Ольги Гремяковой, которые приводятся в сообщении, нынешним летом на отдых и оздоровление детей будут принимать 368 лагерей с дневным пребыванием, 44 лагеря труда и отдыха, 16 загородных санаторных и оздоровительных лагерей, 6 детских лагерей палаточного типа.

Еще 363 лагеря с дневным пребыванием будут организованы на базе учебных заведений. Планируется, что в них отдохнут более 22,5 тыс. ребят.

Кроме того, будут организованы профильные смены, которые позволяют детям получить новые компетенции в области творчества, спорта, науки. В этом году будет работать свыше 50 таких смен для 6,5 тыс. детей. Впервые в рамках профильных смен пройдет программа "Курчатовские классы".

Особое внимание будет уделено инклюзивным сменам, сменам для детей, попавших трудную жизненную ситуацию, и отдыху детей-инвалидов по типу "мать и дитя".

Также на черноморском побережье отдохнут 1,5 тыс. детей из семей участников специальной военной операции и 500 детей с закреплённой за Тульской областью территории Мариуполя (ДНР).

Всего в этом году планируется оздоровить более 90 тыс. детей, в том числе летом — более 52 тысяч.

Губернатор Алексей Дюмин поручил главам администраций муниципалитетов держать все вопросы отдыха детей на личном контроле.

"Летняя оздоровительная кампания должна пройти на высоком уровне. Это и комплексная безопасность детей, и питание, и медицинское обеспечение, и досуг. Нельзя допустить открытия несанкционированных лагерей", — процитировали Дюмина в пресс-службе.