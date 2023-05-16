"Гостей и участников фестиваля татарской культуры ждет: борьба на поясах корэш, спортивные показательные выступления федераций восточных единоборств, детские игры, национальные забавы, выставка работ и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству", — говорится в сообщении.

Отмечается, что гости праздника смогут отведать блюда татарской и русской национальных кухонь, а также понаблюдать за выступлением конноспортивного клуба.

Сабантуй (тат. сабантуй, сабан туе, — "праздник плуга") — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.