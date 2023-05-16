По данным Минкультуры, в этом году выставки и мероприятия будут посвящены теме: "История и истории".

Так, в Национальном музее республики в этот вечер пройдут интерактивные шоу, кинолектории, лекции, мастер-классы, игры, будет звучать живая музыка.

"На экскурсиях посетители смогут углубить свои знания по декоративно-прикладному искусству народов Башкортостана, узнают о людях, создававших историю, погрузятся в причудливый мир камней и познакомятся с разнообразием минералов Южного Урала, узнают о роли геологов в развитии науки геологии на территории республики Башкортостан", — говорится в сообщении.

Музыкальная экскурсия по залам музея погрузит гостей в мир исторических песен, где они не только узнают легенды и истории возникновения песен, но и услышат их исполнение на курае (башкирская и татарская продольная открытая флейта).

В зале археологии гостей встретят "ожившие" воины и красавицы прошлых веков, которые поделятся историями из жизни.

Также в этот день в музее пройдет акция "История одного экспоната": каждый желающий сможет передать в дар учреждению предметы старины и поделиться с историей появления этого предмета в его семье.

Республиканский музей Боевой Славы организует квест-игры, мастер-классы по изготовлению авиамоделей и шоколадных конфет, рисованию на воде, настольные игры. Кроме того, будут работать площадка с советскими играми и тематическая зона "Песочный мир".

На интерактивной зоне ДОСААФ представит площадку начальной военной подготовки и продемонстрирует желающим мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

"На площадке Поискового движения России участники акции смогут узнать о предметах, найденных на местах боевых действий, и установить судьбы пропавших солдат", — отмечается в пресс-релизе.

В музее полярников им. В.И. Альбанова в этот вечер откроется выставка, посвященная 140-летию со дня рождения писателя, исследователя Арктики Николая Пинегина.

Также будет организована пешеходная экскурсия "Уфа Валериана Альбанова". Участники познакомятся с историческими достопримечательностями города конца XIX века, связанными с детством полярного штурмана.

В кинозале музея пройдет показ документального фильма, посвященного 140-летию со дня рождения Альбанова.