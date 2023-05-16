"В период с января по март 2023 года туристский поток в Ставропольский край уже составил 436,4 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года турпоток составил 396,6 тыс. человек", — рассказала собеседница агентства.

Таким образом, турпоток вырос на 10%.

Она отметили, что по последним данным, полученным от субъектов санаторно-курортной индустрии края, бронирование на лето составляет порядка 93,3%.

Санаторно-курортный комплекс Ставрополья включает в себя 125 специализированных средств размещения, общей емкостью 34,3 тыс. мест. Практически все из них, а именно 33,9 тыс. мест, находятся на территории Кавказских Минеральных Вод.