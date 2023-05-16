Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A319.

По данным аэропорта, в настоящее время "Аврора" является единственной авиакомпанией, заявленной на маршрут Красноярск — Южно-Сахалинск.

По понедельникам и пятницам вылет из Красноярска будет осуществляться в 06:05, прилет в Южно-Сахалинск — в 14:50 по местному времени. По средам вылет — в 06:50, прилет — в 15:35.

Из Южно-Сахалинска по понедельникам и средам вылет в Красноярск будет осуществляться в 15:50, прилет — в 17:15 по местному времени. По средам вылет значится в 17:15, прилет — в 18:40.