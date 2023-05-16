"Сейчас мы видим падение цен примерно на 30% в среднем по рынку, а по отдельным объектам даже заметнее. В итоге спрос активизировался. Хотя глубины бронирований по-прежнему нет, неделя максимум. Конечно, есть заказы и на более дальние даты, но подавляющее большинство покупает туры накануне вылетов", — отметил руководитель комиссии РСТ по агентской деятельности, генеральный директор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.

Он отметил, что массовое снижение цен на отели Турции началось после майских праздников.

Член правления РСТ, заместитель генерального директора компании TEZ Tour Владимир Каганер подтвердил стабилизацию цен на турецком направлении.

"Неадекватно высокие цены привели к оттоку российских туристов в апреле. Гораздо меньше, чем ожидали турки, было россиян и во время майских праздников. Цены снизились, сейчас они реально очень доступные. Премиальные отели подешевели в среднем на 15%, включая отели уровня 5* делюкс, а бюджетные – на 30-40%. Рынок отреагировал на это очень положительно. Хотя вторая половина мая традиционно считается провальной из-за низкого спроса, сейчас мы на это пожаловаться не можем", — сказал эксперт.

В "Магазине горящих путевок" в первой половине мая заметили некоторую осторожность туристов при покупке туров на турецкие курорты, связанную с президентскими выборами в Турции.

"Видимо, у людей есть какие-то опасения. Я думаю, такая ситуация продолжится до 28 мая, когда пройдет второй тур президентских выборов в стране, а к первым числам июня, с появлением большей определенности, на направлении начнется уже полная реализация отложенного спроса", — цитирует пресс-служба РСТ Агафонова.

Турция – самое популярное направление зарубежного отдыха россиян. В 2022 году там отдохнули более 5 млн российских туристов. Как сообщалось, в этом году из-за повышения цен турецкими отельерами в связи с высокой инфляцией и подорожанием авиаперевозки спрос на туры в Турцию на российском рынке оказался гораздо ниже, чем ожидали туроператоры.