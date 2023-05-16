"В период майских выходных, которые мы определили, как период с 29.04 по 09.05, к нам приехало в гости 64 тыс. человек или плюс 12,5% к прошлому году — 57 тыс. человек. Это немного больше, чем ожидалось — 10%", — написал Ермак в своем телеграм-канале.

По его словам, загрузка коллективных средств размещения в рассматриваемый период составила 80% (как обычно, загрузка отдельных отелей побережья достигала 95-98%). При этом загрузка отелей категории 3* (это более 40% всего номерного фонда классифицированных средств размещения области) составила в среднем 83%.

"Напомню, что в прошлом году загрузка коллективных средств по нашим данным составила 78%", — отметил министр.

Он добавил, что средняя стоимость проживания в отеле указанной категории, составила примерно 5,1 тыс. руб. за ночь.

"По информации "Суточно.ру" Калининград оказался в топ-10 популярных направлений на майские, что неудивительно. Однако, согласно исследованию сервиса из всех направлений, вошедших в упомянутый топ, Калининград оказался самым недорогим, что очень удивительно", — сообщил Ермак.

По данным сервиса "Суточно.ру", аренда жилья в регионе в среднем стоила 3370 руб. за сутки.

Как сообщалось, по итогам майских праздников 2022 года в области побывало порядка 57 тыс. туристов. Этот показатель был ниже предыдущего года на 10,5%.

На январские праздники 2023 года в области приняли чуть более 55 тыс. туристов, что соответствовало предыдущему году.