"Сегодня в столице работают более 3,7 тыс. экскурсоводов и гидов-переводчиков. Благодаря появлению новой услуги на портале mos.ru пройти аттестацию можно удобным для специалистов способом", — пояснила начальник управления туризма комитета по туризму Москвы Ирина Шилкина.

Как отмечает портал, гиды и экскурсоводы из других регионов, желающие работать также и в Москве, смогут подать заявку на прохождение аттестации в формате онлайн через портал госуслуг. Им потребуется дополнительно указать Москву в числе городов, где они планируют вести свою деятельность.

Если столичные гиды и экскурсоводы хотят сдать экзамен, чтобы проводить экскурсии не только в Москве, но и в других городах, они должны указать эти города в своей заявке на аттестацию. Столичные специалисты могут подать заявку только через mos.ru.

Для подачи заявления на портале предварительно необходимо создать полную учетную запись. К заявке потребуется приложить пакет документов – копии документов, подтверждающих получение среднего профессионального или высшего образования, договоров на работу и другие. Уведомление о допуске к прохождению аттестации либо об отказе направляется в личный кабинет заявителя на mos.ru и на адрес электронной почты. В документе, разрешающем участие в испытаниях, будет возможность выбрать дату и время прохождения экзамена.

Экзамен состоит из двух этапов: тестирования и практического задания. Сначала нужно ответить на 30 вопросов, случайно выбранных из перечня тестовых заданий. Экскурсоводы и гиды-переводчики должны подтверждать знания по истории, географии, экономике того региона, в котором работают, а также разбираться в законах и других нормативно-правовых актах в сфере туризма и экскурсионного дела.

Те, кто работает по профессии более трех лет, могут пропустить этап тестирования и сразу приступить к следующим испытаниям.

На сайте столичной мэрии подчеркивается, что если экзамен не удалось сдать с первого раза, то его можно пересдать.

С 1 июля 2023 года аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков становится обязательной. Они должны проходить аттестацию и сдавать экзамены раз в пять лет. При этом выданные ранее аттестаты будут действовать до начала 2024 года.