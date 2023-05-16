"Михаил Мишустин дал поручение Минтрансу и Минфину к 1 июня представить предложения по опережающему началу строительства в 2024 году автодорожных обходов городов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы, рассмотрев возможность завершения работ до 2027 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, совместно с руководством Северной Осетии министерства также должны проработать вопрос опережающего и дополнительного финансирования мероприятий по развитию улично-дорожной сети Беслана и строительству автодороги к туристско-рекреационному комплексу "Мамисон". Отмечается, что работы должны быть закончены в 2024 году.

Росавтодору поставили задачу продолжить реализацию мероприятий по капитальному ремонту автодороги Р-217 "Кавказ" на участках подъезда к туристско-рекреационному комплексу "Ведучи" в Чечне. Минтранс, Минэкономразвития и Минстрой в рамках исполнения поручения президента должны до 1 августа провести технико-экономическую оценку проекта строительства автодороги между курортами "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Красная Поляна" в Краснодарском крае.

Помимо этого, Мишустин распорядился организовать работу по увеличению доступности заемного финансирования для реализации крупных проектов на территории СКФО. Во время совещания он отметил, что, обеспечивая регионам государственную поддержку, правительство также предусмотрело меры, которыми они могут пользоваться, чтобы самостоятельно привлекать инвесторов.

Отмечается, что действующие инструменты предстоит донастроить, в том числе через изменение требований к кредитуемым проектам и корректировку механизмов предоставления гарантий. Решением этого вопроса займется Минэкономразвития вместе с институтами развития и банками. Доклад о результатах должен направляться в правительство ежегодно в срок до 15 мая.