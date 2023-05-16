"По планам на этот год объем бюджетных инвестиций в сумме у нас составит более 1,6 млрд рублей", — сказал он, добавив, что объем внебюджетных инвестиций может составить еще более 1 млрд рублей.

По словам Дешевых, запланированы средства на выполнение строительных работ по сетям водоотведения и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на туристской территории "Белокуриха Горная", на инфраструктуру в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", где в конце года планируется ввести в эксплуатацию пожарное депо. В этом году планируется завершить реконструкцию 20 км автомобильной дороги Алтайское — Ая — "Бирюзовая Катунь", а также инфраструктуры внутри территории игорной зоны.

"Ну и, наконец, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в текущем году предусмотрено предоставление грантов на создание и благоустройство пляжей. Конкурс на право получения гранта среди предпринимателей по этому направлению будет объявлен нами уже в самое ближайшее время", — сказал Дешевых.

Он напомнил, что основной объем внебюджетных инвестиций в крае формируется в основном тремя масштабными инвестпроектами — "Бирюзовая Катунь", игорная зона "Сибирская монета" и город-курорт Белокуриха, включая территорию "Белокуриха Горная".

"В 2022 году на строительство объектов на данных территориях инвесторами было направлено порядка 2,4 млрд рублей. Это рекордная сумма за последние 5 лет. И все вышеперечисленные проекты находятся в активной стадии реализации", — подчеркнул Дешевых.

Так, в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" обеспечена работоспособность всех инженерных сетей, в настоящее время подписаны соглашения уже с 33 резидентами, объем заявленных ими инвестиций составляет 23,7 млрд рублей. На территории игорной зоны "Сибирская монета" действующий инвестор проектирует еще одну гостиницу на 250 номеров и сопутствующую туристическую инфраструктуру.

"Ну, а на "Белокурихе Горной" в предыдущие годы за счет средств федерального бюджета были построены две дороги: одна до действующего горнолыжного комплекса на горе Мишина, вторая — до планируемого горнолыжного комплекса на горе Глухариная. Ведем с корпорацией "Туризм.РФ" разработку мастер-плана комплексной застройки "Белокуриха Горная"", — сказал Дешевых.

"По нашим оценкам, думаем, что внебюджетных инвестиций в этом году в сферу туризма будет вложено не менее одного, а то и более одного миллиарда рублей", — отметил начальник управления.

По его словам, в настоящее время в работе находятся 36 соглашений с инвесторами на общую сумму более 44 млрд рублей.

"Конечно же, работа по созданию условий для вложения частных инвестиций и привлечению новых инвесторов, сопровождению их проектов нами будет продолжена — как и работа с федеральными ведомствами и институтами развития бизнеса по привлечению средств федерального бюджета на развитие нашей региональной инфраструктуры для туризма", — сказал Дешевых.

В настоящее время в Алтайском крае работают более 800 субъектов турбизнеса, более 500 из них предоставляют услуги по размещению туристов, и более 200 фирм — услуги туроператоров и турагентств. В первом квартале 2023 года на Алтае отдохнули 157 тыс. человек, это на 13,5% превышает аналогичный показатель 2022 года.